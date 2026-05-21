Essel Group@100: ಇಂದಿಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿತ್ತಲಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೀಜ ಇಂದು ಮಹಾ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಮೂಹದ ಯಶೋಗಾಥೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಲಾಟರಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಫೈನರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿರುವ Essel Group ಇಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
1926ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪಯಣ ನಂತರ ಹಿಸಾರ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿ ತನಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತು. ಈ ಶತಮಾನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದರೂ, Essel Group ತನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು “ಮೊದಲ” ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
Essel Groupನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು
1. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ.
2. ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬಳಸುವ HDPE (ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿಥಿಲಿನ್) ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ.
3. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ.
4. ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಥೀಮ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.
5. 1992ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟಿವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ Zee Entertainment Enterprises ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Zee TV ಪ್ರಾರಂಭ.
6. ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕಂಪನಿ.
7. 1995ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯಾಗಿ Zee News ಆರಂಭ.
8. 2001ರಲ್ಲಿ Playwin Lottery ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭ.
9. 2001ರಲ್ಲಿ Shrirpur Refinery ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಫೈನರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ.
10. 2003ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀ-ಸ್ಕೂಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ Kidzee ಆರಂಭ.
11. 2004ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ DTH ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ Dish TV ಆರಂಭ.
12. ಭಾರತದ ಟಾಪ್-10 ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ.
ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ
2026ರಲ್ಲಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ Essel Group, ಭಾರತದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉದ್ಯಮ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮೂಹವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ, ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿವರೆಗೆ Essel Groupನ ಪಯಣ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.