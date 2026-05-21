Essel group chairman: ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ವೇಳೆ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು AI ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
Essel group chairman: ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ 100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನವದೆಹಲಿ: ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಟೌನ್ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಮೇ 21, 2026) ನಡೆದ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂವಾದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಚಂದ್ರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ 100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ Essel Group
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರು AI ಒಂದು ಶಾಪವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜನರು AI ಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗುವ ಬದಲು ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. AI ಯ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ನಾವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು.
AI ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ AI ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, AI ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಮಾನವ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಭಾಷಣವನ್ನು ಆಳವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಏರಿಳಿತಗಳು, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಡಗಿದೆ ಹೇಳಿದರು.
ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರ ಭಾಷಣದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯು ಒಂದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಮೂಹದ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಸಮೂಹವು ಸಮಗ್ರ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಮನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಸಮೂಹದ ವಿಧಾನವು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಕಾಸದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Essel Group@100: ಭಾರತದ ಮೀಡಿಯಾ ಲೋಕದ