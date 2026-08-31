Dr subhash Chandra Instagram Live: ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳು ಮೂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರು ಸೋಮವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 31) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ತಾವು ಗ್ಯಾರಂಟರ್ (ಖಾತರಿದಾರ) ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ, ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಖಾತರಿದಾರರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿವೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದ ಅವರು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
‘ನಾನು ಸಾಲಗಾರನಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟರ್’
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಚಂದ್ರ, ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ತಾವು ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
18ರಿಂದ 20 ಸಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟರ್
ತಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ, ಸುಮಾರು 18ರಿಂದ 20 ಸಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲಗಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಾ?
ತಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಲಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ತಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿದ್ದವರಿಗಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸಹಚರರು ಕೂಡ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹39 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹31 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹8 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು’
ತಾವು ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗಿ ನಿಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈಗ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಾದ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಇಂದು ತಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿವೆಯೇ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ನಡುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಗಾರನು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕರಣ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಾಳಿತನದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಜನರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾವು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಸಾಗುವುದಾಗಿ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಲೈವ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗಿ ನಿಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.