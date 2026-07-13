/ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ನಂದ ಕಿಶೋರ್‌ ನೆನೆದು ಎಸ್ಸೆಲ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್‌ ಚಂದ್ರ ಪೋಸ್ಟ್‌

ಮುಂಬೈ: ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜಸೇವಕ ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಜುಲೈ 13, 2026ರಂದು 96ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಸರಳತೆ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಾನಧರ್ಮ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಯದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಇಂದು (ಜುಲೈ 13) ಸಂಜೆ 6.00ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00ರವರೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ವಸಂತ್ ಸಾಗರ್, ಎ ರೋಡ್, ಚರ್ಚ್ಗೇಟ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಜುಲೈ 15ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಗ್ರೋಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಯೆಂಕಾ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು, “ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಗೋ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ 96 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮರ್ಪಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ.