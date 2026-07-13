/ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಿಧನ

ಮುಂಬೈ: ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಸೋಮವಾರ (ಜುಲೈ 13) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 96 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕುಟುಂಬ, ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಸಮರ್ಪಿತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಗೋಸೇವೆಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 1930 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್)ದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಕ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಗೋ-ಸೇವೆ ಗಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯದ ಪೂಜ್ಯ ದೇವತೆ ಮಹಾರಾಜ ಅಗ್ರಸೇನನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ 'ಅಗ್ರೋಹ'ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಮೆರೈನ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸಂತ ಸಾಗರ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಆಪ್ತರು, ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ (ಜುಲೈ 14) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಊರಾದ ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಸಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಯೆಂಕಾ ಹೌಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಬುಧವಾರ ಜುಲೈ 15ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ ಸಮೀಪದ ಅಗ್ರೋಹ ಧಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಯೆಂಕಾ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯೂ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.