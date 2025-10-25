ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ದುಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ಒಂದು ಬಾರಿ ನೆಡುವ ಮರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ

Eucalyptus Cultivation: ಕಡಿಮೆ ನವೀನತೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ, ನೀಲಗಿರಿ (Eucalyptus) ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಈ ಸಸ್ಯ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಈ ಬೆಳೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ.
ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳ ಕಡೆ ರೈತರು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಕೃಷಿ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮರವು ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಕಾಗದ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನೀಲಗಿರಿ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸುಲಭ. ಹೊಲವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ, 5 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 15–20 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರತಿ ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಅಥವಾ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ P23, P28, P7, ರೈತರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ರೂಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡದ ದರ ಕೇವಲ ₹5–7 ಆಗಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,000–1,200 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ.
ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 20–25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ; ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ/ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದರಿಂದ, ನೀವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಲಾಭದಾಯಕ, ಸುಸ್ಥಿರ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀಲಗಿರಿ ಕೃಷಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ, ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.