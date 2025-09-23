GST ಕಡಿತದ ನಂತರವೂ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗದಿದ್ದರೆ.. ಇಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ.. ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ

ದಸರಾ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂಗಡಿಯವರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1915 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ 8800001915 ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ / ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಥವಾ ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕವೂ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ವಸ್ತುವಿನ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಳೆಯ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ, ಈಗ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಎಂಆರ್ಪಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಬೆಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ.. ಉತ್ಪನ್ನವು ಹೊಸ ಎಂಆರ್ಪಿ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಆಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರದು. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು.ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ದೂರು ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಂಗಡಿಯವರು ತಪ್ಪು ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದರೂ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ consumerhelpline.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ಮೊದಲು, ನೀವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ OTP ಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದೂರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಿದ ಸರಕುಗಳ ಫೋಟೋಗಳಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1915 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅವರು 8800001915 ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕವೂ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ, ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಡುವ ದೂರುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರವೂ, ಅಂಗಡಿಯವರು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಏನೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು savingwithgst.in ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.