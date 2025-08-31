ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ..! ಒಂದು ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಲಾಭ

Dragon fruit farming: ಭಾರತವು ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳ ದೀರ್ಘ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮುಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಹೆಕ್ಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ವಿವಿಧ ಫಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಫಲಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಅಲ್ಲ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಆ ಅಪರೂಪದ ಕೃಷಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದುವೇ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಣ್ಣು. ಇದರ ಹೊರ ಚರ್ಮವು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಳಗೆ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬೀಜಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಂಟಸ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಣ್ಣು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು "ಸೂಪರ್ ಫುಡ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅಮೂಲ್ಯ.
ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ C, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ. ನೀರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹನಿನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ. ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಂಬಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಫಲ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿ ರೈತರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಲಾಭದಾಯಕ. ಒಂದು ಏಕರೆಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ಟನ್ ಹಣ್ಣು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ ₹200 ರಿಂದ ₹400 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ರೈತರು ಒಂದು ಏಕರಿಂದ 10 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶ
ಇಂದಿನ ನಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್, ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಜ್ಯಾಮ್, ಡೆಸರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಅವಕಾಶ. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.