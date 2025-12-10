ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಡಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಬಹುದು! 75-10-15 ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಎಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಹೊಂದುವುದು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ, ಕೆಲವೇ ಜನರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ, ಖಂಡಿತಾ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು.
ಹೂಡಿಕೆ:
10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಕೋಟಿ ರೂ . ಗಳಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು, ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು:
ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ವಿವಿಧ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆಯ 75 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಧಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಂಡ್ಗಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಷೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಚಂಚಲತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ 75-10-15 ಪ್ರತಿಶತ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆ:
ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ 100 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 75 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಹು-ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮುಂದಿನ 10 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ (ಸಾಲ ಸಾಧನ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮುಂದೆ, ನೀವು 15 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳು:
ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.