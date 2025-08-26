ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

central government employees: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಮರಣದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದವರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವವರು ಸಹ ಈ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭದ್ರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ: ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದವು:
- ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?
- ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ?
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ, ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ಮತ್ತು ನಂತರದ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ರ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ:
- ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ ಅವರ ಪತಿ/ಪತ್ನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 25 ವರ್ಷ ದಾಟುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು), ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವಿವಾಹಿತ, ವಿಧವೆ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಗಳು 25 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ:
- ಮಗಳು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತಳಾಗಿರಬೇಕು.
- ಮಗಳು ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಡ ಹೆತ್ತವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- ಮಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ವಿಚ್ಛೇದನವು ಪೋಷಕರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿರಬೇಕು.
- ಅವನು ಮರುಮದುವೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಯಮವು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ.
ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹಕ್ಕಿನ ಲಭ್ಯತೆಯು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.