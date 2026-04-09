ರೈತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ..

ದೇಶದ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು PM KUSUMನ 2ನೇ ಹಂತವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 9, 2026, 07:42 PM IST
  • ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ
  • ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ 2.0 ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ
  • PM KUSUM 2.0 ಮೂಲಕ 1 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ

PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana: ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ ಎಂಬ 2 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ 2.0 ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್ ಮುಫ್ತ್ ಬಿಜ್ಲಿ (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 2.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿದಿನ 11,000 ರಿಂದ 12,000 ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ 15-16,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.

ರೈತರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು.. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ

ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪಾಳು ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ರೈತರು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು.

ಕೃಷಿ ಮಾಡದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಮಾಡದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 0.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ 2 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 0.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸುಮಾರು 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ರೈತರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ, ರೈತರ ಆದಾಯ

ಈ ಸೌರ ಸ್ಥಾವರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ 3.13 ರೂ. ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ರೈತರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 22 ಲಕ್ಷದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲದ ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ರೈತರು 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭ

ಈ ವಿಧಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ರೈತ ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೌರ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವ ಬದಲು, ರೈತರು ಈ ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

PM KUSUM 2.0PM-Surya Ghar: Muft Bijli YojanaBUSINESSPM KUSUM 2.0 NewsSolar Plant for Farmers

Trending News