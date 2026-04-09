ರೈತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ..

PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana: ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ ಎಂಬ 2 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ 2.0 ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್ ಮುಫ್ತ್ ಬಿಜ್ಲಿ (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 2.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿದಿನ 11,000 ರಿಂದ 12,000 ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ 15-16,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
ರೈತರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು.. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪಾಳು ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ರೈತರು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು.
ಕೃಷಿ ಮಾಡದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಮಾಡದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 0.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ 2 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 0.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸುಮಾರು 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ರೈತರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ, ರೈತರ ಆದಾಯ
ಈ ಸೌರ ಸ್ಥಾವರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ 3.13 ರೂ. ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ರೈತರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 22 ಲಕ್ಷದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲದ ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ರೈತರು 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭ
ಈ ವಿಧಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ರೈತ ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೌರ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವ ಬದಲು, ರೈತರು ಈ ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.