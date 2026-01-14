ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷದ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಾಲ! ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು..

Good News For Farmers: ವ್ಯವಸಾಯ ಎಂದರೆ ನಾ ಸಾಯ, ನೀ ಸಾಯ, ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಸಾಯ ಎಂಬ ಮಾತೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕಡುಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.
ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವರೆಗೆ ಹಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯ ಈಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ರೈತರು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ರೈತರು 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (Kisan Credit Card) ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ (ನಬಾರ್ಡ್) ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗ 2026ರಲ್ಲೂ ರೈತರಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ?
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಈ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರೈತರಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರ ಕೃಷಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮೂಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇದರಿಂದರೈತರ ಕೃಷಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ರೈತರ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಎಷ್ಟೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೂಪೇ ಕಾರ್ಡ್ (Rupay Card) ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎಟಿಎಂ (ATM) ಕಾರ್ಡ್ ರೀತಿ ಎಟಿಎಂ (ATM)ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಬೇಕಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಯಾವ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗಡುವು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳೇನು?
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡಾ 9ರಂತೆ ಸಾಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಷರತ್ತುಗಳೇನು?
ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಸಾಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ರಹಿತ ಸಾಲ. 1.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಿರವಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿಯ ಜಾಮೀನನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ (ಪಿಎಂಎಫ್ಬಿವೈ) ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ (ಪಿಎಂಎಸ್ಬಿವೈ) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಸ್ಬಿಐ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗು ಜಮೀನಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.