ರೈತರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ : ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.   

Aug 28, 2025, 07:33 PM IST
  • ಯಾವ ರೈತರು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?
  • ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೂಡಿಕೆ
  • ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ?

ರೈತರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ : ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಂದನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಂದನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Bank FD: ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಡುವವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..ಈ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ!

ಯಾವ ರೈತರು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? : 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು, ರೈತರ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷಗಳೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 55 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 220 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಖಾತೆದಾರನು ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಡಿಮಾರ್ಟ್ vs ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್.. ಅಗ್ಗದ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ? : 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ರೈತರು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ರೂ.ಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 36,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

