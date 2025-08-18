English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

FASTag ಬಳಕೆದಾರರೇ ಹುಷಾರ್! ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಖಾತೆ

FASTag Fraud: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಟೋಲ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು FASTag ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೋಲ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೀಗ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇದನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ  ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 18, 2025, 04:56 PM IST
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ FASTag ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ
  • ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು FASTag ಗ್ರಾಹಕರನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು, ಹುಷಾರ್...

Trending Photos

ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿಂದರೂ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌..! ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ
camera icon6
Kidney stone
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿಂದರೂ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌..! ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ
ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುವ ಕಾಲ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು!
camera icon5
Gajakesari Yoga
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುವ ಕಾಲ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು!
&quot;ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದೋರು ಯಾರು.. ಗರ್ಭಪಾತ, ಲಿವ್‌ಇನ್‌ ಸಂಬಂಧ..&quot; : ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
Kangana Ranaut
"ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದೋರು ಯಾರು.. ಗರ್ಭಪಾತ, ಲಿವ್‌ಇನ್‌ ಸಂಬಂಧ.." : ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
FASTag ಬಳಕೆದಾರರೇ ಹುಷಾರ್! ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಖಾತೆ

FASTag Fraud: ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿರುವಂತೆಯೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ FASTag ಪಾವತಿಯೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಣವನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್‌ಗಳು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ FASTag ಅನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ FASTag ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು  ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ  FASTag ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ   ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್‌ಗಳು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. 

ಸಂದೇಶಗಳು, ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು FASTag ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. FASTag ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Indian Railway Rules: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಇ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ

FASTag ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚನೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ FASTag ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಒಟಿಪಿ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಒಟಿಪಿ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರೆ, ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.  ಇಲ್ಲವೇ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ZERO ಆಗಬಹುದು. 

ನಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ವಂಚಕರು FASTag ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ ತಪ್ಪಿಸಲು  FASTag ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್/NHAI ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಅಲೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೋನ್

ಅಪರಿಚಿತ ಕ್ಯೂ‌ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್‌ಗಳು ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯೂ‌ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 

ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟನ್ನೂ ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, FASTag ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್  ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ತಡಮಾಡದೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿ.  

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

FASTag FraudOnline fraudFASTAGnational highwayFASTag Online Fraud

Trending News