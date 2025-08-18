FASTag Fraud: ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿರುವಂತೆಯೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ FASTag ಪಾವತಿಯೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಣವನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ FASTag ಅನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ FASTag ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ FASTag ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಸಂದೇಶಗಳು, ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು FASTag ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. FASTag ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
FASTag ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚನೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ FASTag ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಒಟಿಪಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಒಟಿಪಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರೆ, ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ZERO ಆಗಬಹುದು.
ನಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಂಚಕರು FASTag ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ ತಪ್ಪಿಸಲು FASTag ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್/NHAI ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಪರಿಚಿತ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳು ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟನ್ನೂ ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, FASTag ವ್ಯಾಲೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ತಡಮಾಡದೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿ.