ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ 1000 ರೂ. ನೀಡಲಿದೆ ಕೇಂದ್ರ

NHAI news: ದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಹೊಸ, ನವೀನ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 1,000 ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 14, 2025, 10:54 AM IST
ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ 1000 ರೂ. ನೀಡಲಿದೆ ಕೇಂದ್ರ

FASTag reward scheme : ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ FASTag ಖಾತೆಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು "ಹೆದ್ದಾರಿ ಯಾತ್ರಾ" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಫೋಟೋ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಫೋಟೋವನ್ನು ಜಿಯೋ-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಯ-ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಫೋಟೋ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ರೂ. 1,000 ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಆಯಾ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ FASTag ಖಾತೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ.. ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ NHAI ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವು NHAI ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಧಾಬಾಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್‌ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. NHAI ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೊಳಕು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಂದೋಲನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:PF ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..! ಈಗ PF ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ

ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

FASTag reward schemeFASTag rewardFASTAGSwachh Bharat Mission

