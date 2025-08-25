ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರ ಇದು ! ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು !

ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮರಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಾದರೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳನ್ನೇ ನೆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನೆರಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಮರ ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಮರಗಳಿವೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಮರಗಳು :
ಬಾದಾಮಿ : 3-4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 5-6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ, ಒಂದು ಮರದಿಂದ 2-3 ಕೆಜಿ ಬಾದಾಮಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ, ಈ ಮರವು 40-50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪೇರಳೆ ಮರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪೇರಳೆ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 8-10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮರವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 100-150 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಪೇರಲವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಪೇರಳೆಯವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ಮರವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ, ಅದು 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ನಿಂಬೆ ಮರವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳು 3-4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. 7-8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮರವು 50-70 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿದಿರನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅವು 3–5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.