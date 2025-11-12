ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ! ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

Gold market forecast: ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು $4,120 ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಡಾಲರ್ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯುಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
CME ಗ್ರೂಪ್ ಫೆಡ್ವಾಚ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರಗಳನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ (bps) ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಶೇ. 67 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಜನವರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು 2:21 pm ET (1921 GMT) ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ 2.8 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $4,111.39 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ US ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು 2.8 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,122 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,200 ರಿಂದ $4,300 ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $5,000 ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಜೆನರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಲೋಹ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಪೀಟರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
