festive appliance offers: ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತನವಾಗಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಬೆಲೆಗಳು ಸರಾಸರಿ 7–10% ಇಳಿದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಟಿವಿಗಳು, ಡಿಶ್ವಾಶರ್ಗಳು, ಏರ್ ಕಂಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಪ್ಯಾನಸೋನಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ, ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, ಉಚಿತ ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೋನಿ ಬ್ರಾವಿಯಾ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ 7.8% ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 85 ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 70,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಇದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಕ್ರೋಮಾ, ಲೋಟಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಶೇಕಡಾ 20–35ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, GST ಕಡಿತವು ಸುಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಗ್ರಾಹಕರು ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಮಾಲಿಕಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.