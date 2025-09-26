English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಧಮಾಕ, ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ..! ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ.. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಉಳಿತಾಯ

festive appliance offers: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತನವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 26, 2025, 03:34 PM IST
  • ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
  • ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
camera icon5
Salman Khan Bodyguard
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್‌ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಿನಿ ಲೋಕದ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಗೊಂಬೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನ!
camera icon8
dawood ibrahim
ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್‌ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಿನಿ ಲೋಕದ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಗೊಂಬೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನ!
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಮದುವೆಯಾಗೋ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.. ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ 39 ವರ್ಷದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್‌
camera icon6
Hrithik Roshan
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಮದುವೆಯಾಗೋ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.. ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ 39 ವರ್ಷದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್‌
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಧಮಾಕ, ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ..! ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ.. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಉಳಿತಾಯ

festive appliance offers: ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತನವಾಗಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಬೆಲೆಗಳು ಸರಾಸರಿ 7–10% ಇಳಿದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗ! ಇನ್ನು ಏರಿಕೆಯೇ ಆಗದೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತಲೇ ಸಾಗಲು ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಈ ಟೆಂಡರ್‌

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಟಿವಿಗಳು, ಡಿಶ್‌ವಾಶರ್‌ಗಳು, ಏರ್ ಕಂಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ಪ್ಯಾನಸೋನಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ, ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ಉಚಿತ ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೋನಿ ಬ್ರಾವಿಯಾ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ 7.8% ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 85 ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 70,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ?

ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಕ್ರೋಮಾ, ಲೋಟಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಶೇಕಡಾ 20–35ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, GST ಕಡಿತವು ಸುಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಗ್ರಾಹಕರು ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಮಾಲಿಕಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
 

festive appliance offersgst impact on electronicspremium tv discounts indiaair conditioner price dropGST Rate Cut

Trending News