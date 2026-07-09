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ಜೀ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಹವಾ : ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ

ಜಾಹೀರಾತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ Zee ಬಹು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ 2026 ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜಾಹೀರಾತಿನ ದರಗಳು ₹20-25 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿವೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 09, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:25 PM IST
ಜೀ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಹವಾ : ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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