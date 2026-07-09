FIFA World Cup 2026 : ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Zee) ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದ ಶೇಕಡಾ 95 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಜೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರದ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ : ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಫ್ಎಮ್ಸಿಜಿ (FMCG), ಪಾನೀಯಗಳು, ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್, ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪುಗಳು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಜೀ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಹಾಗೂ 'ಜೀ 5' (Zee5) ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ.
ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಜಾಹೀರಾತು ದರ : ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಜಾಹೀರಾತು ದರಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜಾಹೀರಾತು ದರ ₹20 ರಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (COO) ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ ಅವರು, "ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಲೈವ್ ಕ್ರೀಡೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಜೀ 5' (Zee5) ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ : ಕೇವಲ ಟಿವಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜೀ 5 ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲೂ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟಿವಿ (CTV), ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ಗಳ (ರಸಪ್ರಶ್ನೆ/ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು) ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ.. ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾ (ಜರ್ಮನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್) ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇದೀಗ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.