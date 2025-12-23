ಕಡುಬಡವನನ್ನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿಸುವ ಬೆಳೆ! ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಬೆಂಬಲ..

Fig cultivation: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಜೂರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೃಷಿಯಿಂದ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಭಾರತವು ಅಂಜೂರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 12 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಅಂಜೂರದ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಯಮತ್ತೂರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
"ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 2025-26" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಜೂರ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ರೈತರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಬಿಹಾರದ 32 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್, ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್, ಶಿವಾರ್, ಸೀತಾಮರ್ಹಿ, ಮಧುಬನಿ, ಸುಪಾಲ್, ಅರಾರಿಯಾ, ಕಿಶನ್ಗಂಜ್, ಪೂರ್ಣಿಯಾ, ಮಾಧೇಪುರ, ದರ್ಭಂಗಾ, ಮುಜಾಫರ್ಪುರ, ಗೋಪಾಲಗಂಜ್, ಸಿವಾನ್, ಸರಣ್, ವೈಶಾಲಿ, ಎನ್ಸಿವಾನ್, ಸರಣ್, ಸರಣ್ನಲಿ, ಭಗ್ರುಂಗಲ್, ಭಗ್ರುಂಗಲ್, ಭಗ್ರುಂಗಲ್, ಬಿಹಾರದ 32 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರದ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಟ್ನಾ, ಭೋಜ್ಪುರ, ಬಕ್ಸರ್, ರೋಹ್ತಾಸ್, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಗಯಾ, ಜಮುಯಿ, ಜೆಹಾನಾಬಾದ್, ಅರ್ವಾಲ್.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಜೂರದ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 50,000 ರೂ.ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷ 30,000 ರೂ.ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 20,000 ರೂ.ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ರಾನಾ, ಡಯಾನಾ, ಕಾಲಿಮಿರ್ನಾ, ಕಡೋಟಾ, ಕಾಬೂಲ್, ಮಾರ್ಸಿಲ್ಲೆಸ್, ವೈಟ್ ಸ್ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೊ ಸೇರಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪೂನಾ ಅಂಜೂರಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:200, 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ನಿಷೇಧ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ!
ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅಂಜೂರದ ಗಿಡಗಳು 25 ರಿಂದ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು?
• ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ 625 ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು.
• ಅಂಜೂರದ ಕೃಷಿಗಾಗಿ, ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ 4X4 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.
• ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಇಳುವರಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
• ಒಂದು ಗಿಡ ಸುಮಾರು 20 ಕೆಜಿ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
• ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 600 ರಿಂದ 1,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದೆ.
• ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ 1.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.