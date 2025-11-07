Banks Merger: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪಯಣ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಲು, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್.. ʼಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ವಿಲೀನಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ..ʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್..
ಜೊತೆಗೆ.. ʼಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಸರಳ ವಿಲೀನಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆʼ
ʼಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ್ದು 2020 ರಲ್ಲಿ. ಆ ಮಹತ್ವದ ವಿಲೀನದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ..ʼ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ.. ʼಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲದ ಹರಿವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಲದ ಹರಿವಿನ ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ..ʼ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್..
ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಸೀತಾರಾಮನ್, ʼಭಾರತವು ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮತೋಲನವು ರಾಜಿಯಾಗದಂತೆ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಆವೇಗವನ್ನು ಭಾರತ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಭಯಪಡಬಾರದು. ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಅಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು: ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಐಒಬಿ), ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸಿಬಿಐ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಒಐ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಬಿಒಎಂ). ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು: ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್ಬಿ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (ಬಿಒಬಿ), ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಬಿಐ). ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.