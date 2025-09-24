English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ! ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (CPSEs)ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು  ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 24, 2025, 11:28 AM IST
  • ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಚ್ಚ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಈ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
  • ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಚ್ಚ ಇಲಾಖೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (CPSEs)ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು  ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಚ್ಚ ಇಲಾಖೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಈ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಂತಹ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಘಾತ..! ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ತರ ಪರಿಣಾಮ..!

'ಉಳಿತಾಯ ಹಬ್ಬ'
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಆದೇಶವು ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು "ಉಳಿತಾಯ ಹಬ್ಬ" ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

GST 2.0 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ : 
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ GST 2.0 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಲವಾರು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ಸರಿಸುಮಾರು 90% ಸರಕುಗಳ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು 12% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. ಹೊಸ GST ದರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟ್ಟೆ, ಶೂಗಳು, ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕಾರುಗಳು, ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ₹7 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ Vivo T4x 5G ಮೊಬೈಲ್: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

