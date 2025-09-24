ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ! ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ!

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಚ್ಚ ಇಲಾಖೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (CPSEs)ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಚ್ಚ ಇಲಾಖೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಈ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಂತಹ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
'ಉಳಿತಾಯ ಹಬ್ಬ'
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಆದೇಶವು ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು "ಉಳಿತಾಯ ಹಬ್ಬ" ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
GST 2.0 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ :
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ GST 2.0 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಲವಾರು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ಸರಿಸುಮಾರು 90% ಸರಕುಗಳ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು 12% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. ಹೊಸ GST ದರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟ್ಟೆ, ಶೂಗಳು, ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕಾರುಗಳು, ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.
