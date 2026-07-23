/₹2 ಲಕ್ಷ FDಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ? SBI, ಕೆನರಾ, PNB ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್...

Fixed Deposit Interest Rates: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಜನರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (Fixed Deposit - FD) ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಮೂಲಧನದ ಭದ್ರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ₹2 ಲಕ್ಷವನ್ನ FDನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ FD: ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಯ್ದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.40% ರಿಂದ 6.60% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 555 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹30,000ರಿಂದ ₹35,000ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರದ ಲಾಭವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
SBI FD: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ SBI, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ FD ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದಾಜು ₹27,000ರಿಂದ ₹33,000ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ SBIಯನ್ನ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
PNB FD: ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಕ FD ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.40% ರಿಂದ 6.70% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ₹2 ಲಕ್ಷ FDಗೆ ಸುಮಾರು ₹29,000 ರಿಂದ ₹35,000ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್: ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಮಾತ್ರವೇ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
* ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ
* ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ
* ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ FD ಮುರಿದರೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡ
* ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
* ಹಣದ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಇದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಯೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
FD ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ FD ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಭದ್ರತೆಯೂ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)