Flipkart Freedom Sale : ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸೇಲ್ ತಂದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರವರೆಗೆ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ನಡೆಸಿದ್ದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇಲ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ 17 ರವರೆಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು, ಎಸಿಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 78 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ 78 ಫ್ರೀಡಂ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂಪರ್ ಕಾಯಿನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಸೇಲ್ ಗಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಪುಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು 78 ಫ್ರೀಡಂ ಡೀಲ್ ಗಳು, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಡೀಲ್ ಗಳು, ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಡೀಲ್ ಗಳು, ಬಜೆಟ್ ಡೀಲ್ ಗಳು, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಡೀಲ್ ಗಳು, ರಶ್ ಅವರ್ ಡೀಲ್ ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇಲ್ ಗಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಐಫೋನ್ 13 ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 14 ಸರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಫೋನ್ 15 ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 16 ಗಳ ಮೇಲೂ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S23 ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 ಸರಣಿಯ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಸರಣಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರೂ. 17,999 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ರೂ. 15,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಫ್ಯೂಷನ್, ಐಫೋನ್ 16, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 24, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 24 ಎಫ್ಇ, ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ 3 5 ಜಿ, ವಿವೋ ಟಿ 4 5 ಜಿ, ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 2 ಪ್ರೊ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.