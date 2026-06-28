Flipkart GOAT sale 2026 : ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ 'GOAT ಸೇಲ್' ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಐಫೋನ್ 17 ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ 12,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, 82,900 ರೂಪಾಯಿಯ ಈ ಫೋನ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ 70,990 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಗಳಾದ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಂಪರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು 1,12,900 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಗೂ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು 1,27,900 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಐಫೋನ್ 17 ಮಾದರಿಯು ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ A19 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಸುಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಬಾಡಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ A19 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್, ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಜೂಮ್ ಒಳಗೊಂಡ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ AI ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.