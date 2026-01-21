English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌: ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್!

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌: ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್!

Union Budget: ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ದುಡಿಯುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 21, 2026, 05:09 PM IST
  • ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
  • ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಹಲವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
  • ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು?

Trending Photos

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಇದ್ರೂ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ! ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ರೂ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..
camera icon6
BreakUP
ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಇದ್ರೂ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ! ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ರೂ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ.. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ..
camera icon6
Silver price
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ.. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ..
ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಡುಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
camera icon5
White Hair To Black
ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಡುಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
camera icon6
White Hair Remedies
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌: ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್!

Union Budget News: 2026-27ರ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 
 
2026-27ರ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸಹೊಸ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗು ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಗಂಡಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಡಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು?
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ದುಡಿಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಾಗೆ ದುಡಿಯುವಾಗ ಇಬ್ಬರು  ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಿಬ್ಬರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತರಾಮನ್ ಈ ಬಜೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಏಪ್ರಿಲ್‌ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ; ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಕೆಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (ICAI) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಲಹೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ  ICAI ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ₹46,000! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ?
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗಳಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಆ ದಂಪತಿ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದಾದರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆ ಸಾಲ, ವಿಮೆ, ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಮೊತ್ತವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Union BudgetRelief In Income TaxUnion Budget 2026Nirmala Sitharaman Budget 2026Income Tax Relief for Married Couples

Trending News