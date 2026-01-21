ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌: ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್!

Union Budget News: 2026-27ರ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
2026-27ರ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸಹೊಸ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗು ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಗಂಡಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಡಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು?
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ದುಡಿಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಾಗೆ ದುಡಿಯುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಿಬ್ಬರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತರಾಮನ್ ಈ ಬಜೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (ICAI) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಲಹೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ICAI ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ?
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗಳಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಆ ದಂಪತಿ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದಾದರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆ ಸಾಲ, ವಿಮೆ, ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಮೊತ್ತವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.