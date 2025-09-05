Nirmala Sitharaman interview in Kannada: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್-18 ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ರಾಹುಲ್ ಜೋಶಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೀತಾರಾಮನ್ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀವಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್... ನಾಳೆಯಿಂದ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್! ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಯಾವಾಗಿಂ
ಸೀತಾರಾಮನ್, "ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು (ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ) ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿಯಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ ಸತ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲ: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಭಾರತ ಸತ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯಶೀಲ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಶೇಕಡಾ 7.8 ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವನ್ನು ಸತ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ -18 ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ರ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ರೈತರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು "ರಫ್ತುದಾರರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Asia Cup ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ? ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ... ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
"ನಾವು ಅವರಿಗೆ (ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ) ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಏನೋ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸುಂಕದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.