Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 4, 2025, 10:12 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು-ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ GST ರಚನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, 5% ಮತ್ತು 18% ದರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 40% ವಿಶೇಷ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಗಿರುವ 28% ಮತ್ತು 12% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಸುಧಾರಣೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಬಂದಿದೆ.

ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೊಮುರಾ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ದೈನಂದಿನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ GST ದರವನ್ನು 18% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ, ಪರಿಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಿಂದ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ FMCG ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ:

ಕೋಲ್‌ಗೇಟ್: ಕಂಪನಿಯ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್, ಟೂತ್‌ಬ್ರಷ್, ಮತ್ತು ಸಾಬೂನುಗಳ ಮೇಲಿನ GST 18% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಟೂತ್‌ಪೌಡರ್‌ನ ದರವೂ 12% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ: ಕಂಪನಿಯ ಶೇ.85 ರಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಕ್‌ಗಳು (ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಶೇ.78) ಹಾಗೂ ಡೇರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (ಶೇ.5) 18% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ನೆಸ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾ: ಕಂಪನಿಯ ಶೇ.67 ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಾಫಿ, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು (ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಶೇ.33), ನೂಡಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್‌ಮೇಡ್ (ಶೇ.35) 18% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಡಾಬರ್: ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್, ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್, ಶಾಂಪೂ (ಶೇ.28) 18% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ, ಜ್ಯೂಸ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್‌ಗಳು, ಎಥಿಕಲ್, ಮತ್ತು ಟೂತ್‌ಪೌಡರ್ (ಶೇ.25) 12% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ (HUL): ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಶೇ.37 ರಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಸಾಬೂನು, ಶಾಂಪೂ, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್, ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳು, ಮತ್ತು ಕಾಫಿ 18% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ, ಜಾಮ್, ಮೇಯೊನೈಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್ (ಶೇ.3) 12% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಬಿಕಾಜಿ ಫುಡ್ಸ್: ಕಂಪನಿಯ ಶೇ.80-85 ರಷ್ಟು ಆದಾಯವು ನಮಕೀನ್, ಭುಜಿಯಾ, ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳ GST 12% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಜಾಜ್ ಕನ್ಸೂಮರ್ಸ್: ಕಂಪನಿಯ ಶೇ.83 ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟವು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ GST 18% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ವರುಣ್ ಬೆವರೇಜಸ್: ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲಿನ GST 28% (12% ಸೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ರಿಂದ 40% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೆಸ್ ರದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೊಮುರಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.

ಫುಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ:

ಬಾಟಾ, ರೆಡ್ ಟೇಪ್, ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಫುಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ₹2,500 ವರೆಗಿನ ಫುಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ GST 12% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ₹2,500 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಫುಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳಿಗೆ 18% GST ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ.

ಈ GST ದರ ಸರಳೀಕರಣವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಮತ್ತು FMCG ಹಾಗೂ ಫುಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

