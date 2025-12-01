ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ: DMartನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

DMart
Shopping
Tips: ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ʼಒಂದನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿʼ (Buy one get One), ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟ್ಟೆ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳವರೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಫರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ಪಡೆಯಲು, ಗ್ರಾಹಕರು ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದರೆ, ಕೊಡುಗೆ ಏನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಡುಗೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆತುರದಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಇಡೀ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಖಿನ ಮೊದಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಪಡೆದ ನಂತರ ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡದೆ ಬರೀ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು.
