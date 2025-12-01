English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ: DMartನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ: DMartನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಈ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು? ಈ ಮೂಲಕ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ....

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:11 PM IST
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ?

Trending Photos

ಕೇತುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು: ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ..!
camera icon6
Ketu Favourite Zodiac Signs
ಕೇತುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು: ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ..!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಮ್ಯಾ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
actor ramya
ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಮ್ಯಾ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ! ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌...
camera icon10
Gajakesari Yoga
ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ! ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌...
ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ ಇದು! ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 80,000 ಖಚಿತ ಆದಾಯ.
camera icon6
Mushroom farming for women
ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ ಇದು! ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 80,000 ಖಚಿತ ಆದಾಯ.
ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ: DMartನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

DMart 

Add Zee News as a Preferred Source

Shopping

Tips: ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ʼಒಂದನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿʼ (Buy one get One), ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 18 ಸಾವಿರದಿಂದ 44 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ?

ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟ್ಟೆ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳವರೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಫರ್‌ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ಪಡೆಯಲು, ಗ್ರಾಹಕರು ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನ ನೋಡದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದರೆ, ಕೊಡುಗೆ ಏನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಡುಗೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆತುರದಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಇಡೀ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಖಿನ ಮೊದಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಪಡೆದ ನಂತರ ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡದೆ ಬರೀ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ Realme C85 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ನೀರು ಬಿದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

DMart shopping tipsDMart TipsDMartShopping TipsOffers & Discounts

Trending News