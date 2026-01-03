2026 ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಬೇಗನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿ...!

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಗೃಹ ಸಾಲ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯ:
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ.ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಾಲದ ಬಳಕೆ
ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಿತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಸಾಲ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಲಗಳಿವೆಯೇ? ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿವೆಯೇ? ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು. ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.