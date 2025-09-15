ದುಬೈಗಿಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತೀರಾ ಅಗ್ಗ! ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?

Cheapest Gold price: ದುಬೈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಈಗ ಈ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿವೆ. ದುಬೈಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಗ್ಗದ ಚಿನ್ನದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ? ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಅಮೆರಿಕ
ಚಿನ್ನವು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 8,586 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 7,874 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 8602 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 7889 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಲೆಗಳು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿವೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನವು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 8667 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 7949 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್
ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 8682 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 7963 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ಚಿನ್ನವು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ
ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 8704 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 7983 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 8718 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಜನವರಿ 2025 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 7996 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಭೂತಾನ್
ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶವಾದ ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ, ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ದುಬೈಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 5-10 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.