ನಾಳೆಯಿಂದ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : RBI ಹೊರಡಿಸಿರುವ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ವಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಸೇರಿವೆ.
ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ? :
ನವೆಂಬರ್ 5 (ಬುಧವಾರ) ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಭೋಪಾಲ್, ಐಜ್ವಾಲ್, ಬೇಲಾಪುರ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಚಂಡೀಗಢ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜೈಪುರ, ಜಮ್ಮು, ಇಟಾನಗರ, ಕಾನ್ಪುರ, ನವದೆಹಲಿ, ನಾಗ್ಪುರ, ಮುಂಬೈ, ಲಕ್ನೋ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ರಾಯ್ಪುರ, ರಾಂಚಿ, ಶಿಮ್ಲಾ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ, ಗುರುನಾನಕ ಜಯಂತಿ, ಗುರುನಾನಕ ಜಯಂತಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 6 (ಗುರುವಾರ) : 2025 ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ಕಾರಣ, ಈ ದಿನ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೊಗ್ಕ್ರೆಮ್ ನೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 7 (ಶುಕ್ರವಾರ) : ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ವಂಗಲಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ದೇವತೆ ಸಾಲ್ಜೋಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 8 (ಶನಿವಾರ) : ಕವಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಾದ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಟಿಎಂಗಳು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು UPI ಬಳಸಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.
ಆರ್ಬಿಐ ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.