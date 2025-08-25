ಈ ವಾರ ಕೇವಲ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ : ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಜೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ

ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರ. ಈ ವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 25 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರ ನಡುವೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ವರ್ಷದ ರಜಾದಿನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ರಜಾದಿನಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Gold Price: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏರುತ್ತೋ? ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೇ?
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವಾಗ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ :
- ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಅಂದರೆ ಇಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ.
-ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಕಾರಣ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಮುಂಬೈ, ಬೇಲಾಪುರ, ನಾಗ್ಪುರ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಜಯವಾಡ ಮತ್ತು ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
-ಆಗಸ್ಟ್ 28 ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಕಾರಣ ಭುವನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
-ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹9250 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ!!
ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ :
ಅಂದರೆ, ಈ ವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26, ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವ ದಿನ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೋ ಆ ದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಎಟಿಎಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.