English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ವಾರ ಕೇವಲ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ : ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಜೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ

ಆಗಸ್ಟ್ 25 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರ ನಡುವೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 25, 2025, 01:26 PM IST
  • ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರ.
  • ಈ ವಾರ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದೆ.
  • ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ
camera icon6
central government DA hike
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ
ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅದೇ ದಾರಿ..! ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ
camera icon6
Actress Kalyani Priyadarshan
ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅದೇ ದಾರಿ..! ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ..!
camera icon8
Shanta Hublikar
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ..!
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ!!
camera icon7
Budhaditya Yoga
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ!!
ಈ ವಾರ ಕೇವಲ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ : ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಜೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ

ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರ. ಈ ವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ  ತಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.   ಈ ವಾರ 4 ದಿನ  ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 25 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರ ನಡುವೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ವರ್ಷದ ರಜಾದಿನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರ್‌ಬಿಐ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ರಜಾದಿನಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Gold Price: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏರುತ್ತೋ? ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೇ?

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವಾಗ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ : 
- ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಅಂದರೆ ಇಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ.  

-ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಕಾರಣ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಮುಂಬೈ, ಬೇಲಾಪುರ, ನಾಗ್ಪುರ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಜಯವಾಡ ಮತ್ತು ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ  ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

-ಆಗಸ್ಟ್ 28 ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಕಾರಣ ಭುವನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

-ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹9250 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ : 
ಅಂದರೆ, ಈ ವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26, ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ,  ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವ ದಿನ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೋ ಆ ದಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಎಟಿಎಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Bankbank holidaybank holidayBank Holiday list

Trending News