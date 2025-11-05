English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ.! ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ.! ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Aadhaar address update : ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (UIDAI) ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಧಾರ್ ವಿಳಾಸ ನವೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಜುಲೈ 14, 2026 ರವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. UIDAI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು OTP ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಳಾಸ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 5, 2025, 09:11 PM IST
    • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಧಾರ್ ವಿಳಾಸ ನವೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
    • ಇದು ಜುಲೈ 14, 2026 ರವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.
    • OTP ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಳಾಸ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

Trending Photos

ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ 2 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಲಿದೆ
camera icon4
chandra gochar 2025
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ 2 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಲಿದೆ
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ರೇಖಾ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಈ ವಿವಾಹಿತ ನಟನನ್ನ! ಬಯಸಿದವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸುಂದರಿಗಾಗಿತ್ತು ಆಘಾತ
camera icon6
Rekha First Love
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ರೇಖಾ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಈ ವಿವಾಹಿತ ನಟನನ್ನ! ಬಯಸಿದವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸುಂದರಿಗಾಗಿತ್ತು ಆಘಾತ
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
DMart
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾರ ತರುವ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Gold limit
ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾರ ತರುವ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ.! ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Aadhaar latest updates : ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ, ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ (ಬೆರಳಚ್ಚು, ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಮುಖದ ಫೋಟೋ) ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಳಾಸ ನವೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವು ಜುಲೈ 14, 2026 ರವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:2026 ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

ಆಧಾರ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಯುಐಡಿಎಐ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
'ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
'ಸಲ್ಲಿಸು' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ OTP ಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
'ವಿಳಾಸ ನವೀಕರಣ' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ/ಉಳಿಸಿ
ಈ ರಶೀದಿಯು 14-ಅಂಕಿಯ URN (ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ವಿನಂತಿ ಸಂಖ್ಯೆ) ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ವಿಳಾಸ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು UIDAI ಗೆ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Aadhaar address update onlineUIDAI Aadhaar updateAadhaar card update feesAadhaar update status

Trending News