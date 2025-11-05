Aadhaar latest updates : ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ (ಬೆರಳಚ್ಚು, ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಮುಖದ ಫೋಟೋ) ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಳಾಸ ನವೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವು ಜುಲೈ 14, 2026 ರವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:2026 ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಆಧಾರ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಯುಐಡಿಎಐ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
'ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
'ಸಲ್ಲಿಸು' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ OTP ಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
'ವಿಳಾಸ ನವೀಕರಣ' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ/ಉಳಿಸಿ
ಈ ರಶೀದಿಯು 14-ಅಂಕಿಯ URN (ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿನಂತಿ ಸಂಖ್ಯೆ) ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ವಿಳಾಸ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು UIDAI ಗೆ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.