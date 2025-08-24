ನವದೆಹಲಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2025 ರಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಟ್ಬೌಂಡ್ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನಿಂದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ $800 ವರೆಗಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಮದು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ "ಡ್ಯೂಟಿ-ಫ್ರೀ ಡಿ ಮಿನಿಮಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಶನ್" ರದ್ದುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜುಲೈ 30, 2025 ರಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.ಡ್ಯೂಟಿ-ಫ್ರೀ ಡಿ ಮಿನಿಮಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಶನ್ ಎಂದರೇನು?ಡ್ಯೂಟಿ-ಫ್ರೀ ಡಿ ಮಿನಿಮಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಶನ್ ಎಂಬುದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿದ್ದು, $800 ವರೆಗಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ತೆರಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯುಎಸ್ಗೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳಿಗೂ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಏನಾಗಲಿದೆ?
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, $100 ಮೌಲ್ಯದವರೆಗಿನ ಉಡುಗೊರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯುಎಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಚೆ ರವಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಯುಎಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ (CBP) ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾರಿಗೆ ವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅರ್ಹ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರವಾನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಏರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಏರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳು "ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆ"ಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರ ನಂತರ ಯುಎಸ್ಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುವ ಅಂಚೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಯುಎಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು $100 ಮೌಲ್ಯದ ಉಡುಗೊರೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ರವಾನೆಯಾಗದಿರುವ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಶುಲ್ಕದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಯುಎಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಐಇಇಪಿಎ ಕಾನೂನು ಎಂದರೇನು?
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಆಕ್ಟ್ (IEEPA) ಕಾನೂನು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಯುಎಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಆಸ್ತಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಭಾರತದಿಂದ ಯುಎಸ್ಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುವ ಅಂಚೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ರವಾನೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.