ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01ರಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿವೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ

October 01 2025 Rules Changes: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01, 2025ರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು, ಯುಪಿಐ, ಪಿಂಚಣಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ನಿವೃತ್ತಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದ್ದು ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೇಬಿನ ಬೆಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 30, 2025, 11:44 AM IST
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01, 2025ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಪಿಂಚಣಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ
  • ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01ರಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿವೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ

October 1 2025 Rule Changes: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01ರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್'ವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01ರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ...

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01ರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ:-
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಮ: 
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01, 2025ರಿಂದ HDFC, PNB, YES ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ, ಗ್ರಾಹಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಲಾಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. 

ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ: 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹೊಸ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಯುಪಿಎಸ್) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎನ್ಪಿಎಸ್) ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಯುಪಿಐ ನಿಯಮ: 
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01ರಿಂದ ಯುಪಿಐ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01) ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ- NPCI ಪೀರ್-ಟು-ಪೀರ್ (P2P) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಲಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ ಪಾವತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ: 
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವೇಗವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. 

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಯಮ: 
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಆಧಾರಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್'ಗಳು, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್'ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಟಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಕದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. 

ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: 
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲಾ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನಿಲ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01ರಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿನ ಬೆಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO News: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಈ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ 24ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ: ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

