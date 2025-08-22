ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ CIBIL score ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ...!

ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದರೆ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಸತ್ನ ಉತ್ತರವೊಂದು, ಕಳಪೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದರೇನು?
ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎನ್ನುವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಹಿಂದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್) ನೀಡುವ ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 300 ರಿಂದ 900 ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ಥಿನೆಸ್ ಅನ್ನು, ಅವರ ಮರುಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್, ಈಕ್ವಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಐಎಫ್ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಇತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತೃಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ 650 ಕನಿಷ್ಠ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡ್ಡಾಯವೇ?
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಡಾ. ಜಾನ್ ಬ್ರಿಟಾಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 650 ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಷರತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ (ಐಬಿಪಿಎಸ್) 2023-24ರ ಭರ್ತಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ (ಸಿಆರ್ಪಿ-XIII) ಕನಿಷ್ಠ 650 ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಷರತ್ತನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, 2024-25ರ ಭರ್ತಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ (ಸಿಆರ್ಪಿ-XIV) ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ನವೀಕೃತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪತ್ರ (ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ - ಎನ್ಒಸಿ) ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ರದ್ದಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಏಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು?
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಳಿತದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಅಳತೆಗೋಲಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಉತ್ತಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೇವಲ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿಪರ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸವು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಮ್ಮ = ಸಾಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿಪರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.ನೀತಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.