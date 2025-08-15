ICICI Bank Minimum Balance: ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 50,000 ರೂ. ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ.... ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ರಜನಿ
ಈಗ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹ 50,000 ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಕನಿಷ್ಠ 15,000 ರೂ. ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ (MAMB) 10,000 ರೂ. ಇತ್ತು. ಅದು ಈಗ 15,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಈ ನಿಯಮವು ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಿಂದ ತೆರೆಯಲಾದ ಹೊಸ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸದ ಹೊರತು, ನಿಯಮಗಳು ಈಗ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸಂಬಳ ಖಾತೆಗಳು ಶೂನ್ಯ-ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಎಸ್ಬಿಡಿಎ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ತೊಲ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ 88 ರೂ... 1 ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 2.5 ರೂ..! ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೂರೈಸದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯ 6% ಅಥವಾ ₹ 500 (ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು) ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು" ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.