ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50,000 ರೂ, ಇರಲೇಬೇಕು...! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ..!

ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ (MAB) ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ, ನಗರ, ಅರೆ-ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ತೆರೆಯಲಾದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 50,000 ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ನಗರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ MAB ರೂ. 10,000 ರಿಂದ ರೂ. 50,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ ರೂ. 5,000 ರಿಂದ ರೂ. 25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ರೂ. 2,500 ರಿಂದ ರೂ. 10,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊರತೆಯ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 6 ಅಥವಾ ರೂ. 500, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಉಚಿತ ನಗದು ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ರೂ. 150 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ ಮಿತಿಯು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು 0.25 ಶೇಕಡಾವಾರು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ರೂ. 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಶೇಕಡಾ 2.75 ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಉಚಿತ ನಗದು ವಿತ್ಡ್ರಾಯಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಠೇವಣಿಗೆ ರೂ. 25,000 ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಈ MAB ಏರಿಕೆಯು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) 2020 ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಯಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂ. 2,000 ರಿಂದ ರೂ. 10,000 ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ MAB ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.