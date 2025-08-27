ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ LPG ಬೆಲೆಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ: ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

September rule change: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನಾಂಕದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ.
ಎಸ್ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ:
ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಬಿಐನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಸ್ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಸ್ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ
ಆಗಸ್ಟ್ 22, ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ 56 ನೇ ಸಭೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4, 2025 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ , ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ. ಈಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಎರಡು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು (5% ಮತ್ತು 12%) ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ನೇರ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.