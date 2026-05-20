ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ, ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಪಾರ್ಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ 1983 ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಲೊಡಿ ಟಾಫಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು
ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ‘ಪಾರ್ಲೆ ಮೆಲೊಡಿ’ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಉಡುಗೊರೆ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ '#Melodi' ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿಯಂತಹ ಮಲ್ಟಿ-ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ ಈ 43 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಯಶೋಗಾಥೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮುಂಬೈನ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ:
ಮೆಲೊಡಿಯ ಮೂಲ ಕಂಪನಿಯಾದ ಪಾರ್ಲೆ, 1929 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ವೈಲ್ ಪಾರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು.ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ದಯಾಳ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು 1938 ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲೆ ಗ್ಲುಕೋ ಬಿಸ್ಕತ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.ತದನಂತರ ಕ್ರಾಕ್ಜಾಕ್, ಕಿಸ್ಮಿ ಬಾರ್ ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಆಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ನೆಸ್ಲೆ ಮಿಲ್ಕಿಬಾರ್ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಬಲವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿತ್ತು.
1983 ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೆಲೊಡಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಪಾರ್ಲೆ, ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ರಿಚ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೊಂದಿರುವ 2-ಇನ್-1 ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ‘ಮೆಲೊಡಿ’ ಟಾಫಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರುಚಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಡಿದ ಕುತೂಹಲ ಆಧಾರಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತು ಮೆಲೊಡಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೌಹಾಣ್ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಲೆ ಕಂಪನಿಯು ವಿಜಯ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2025 ರ (FY2025) ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹16,191 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ₹979.53 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಸಿಂಹಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾರ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ $8-10 ಬಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು ₹83,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚೌಹಾಣ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ $5.5 ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದ್ದು, ದೇಶದ ಐಕಾನಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಪಾರ್ಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐಪಿಒ (IPO) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.