ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ GST ದರ ಜಾರಿ : ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ? ಯಾವುದು ತುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

 ಇಂದಿನಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿವೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 22, 2025, 11:18 AM IST
  • ನವರಾತ್ರಿ ಡಬಲ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿ
  • ಇಂದಿನಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗ? ಯಾವುದು ದುಬಾರಿ

ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ GST ದರ ಜಾರಿ : ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ? ಯಾವುದು ತುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  
 
ಈ ಬಾರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಡಬಲ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. 
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಕೇವಲ 565 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ! ಇದೊಂದು ಅಮೋಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆ..

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು : 
ತುಪ್ಪ, ಚೀಸ್, ಬೆಣ್ಣೆ, ತಿಂಡಿಗಳು, ಜಾಮ್, ಕೆಚಪ್,  ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. 

ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ : 
UHT ಹಾಲು   
ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ, ಡೈರಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳು  
ಪನೀರ್ (ಚೀಸ್)  
ಪನೀರ್   
ರೋಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಖಾಕ್ರಾ 
ಪಾಸ್ತಾ, ನೂಡಲ್ಸ್, 
ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಕೇಕ್‌ಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು
ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್, 
ಕೇಕ್‌ಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು  
ಉಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು 
ನಮ್ಕೀನ್, ಭುಜಿಯಾ, ಮಿಕ್ಸರ್ 
ಸಾಸ್, ಮಸಾಲೆಗಳು, 
ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಚಿಕೋರಿ  
ಜಾಮ್, ಜೆಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಮಲೇಡ್ 
ಎಳನೀರು (ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ  ಎಳನೀರು )
 ಮಂದ ಹಾಲು 
 ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್,  ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬ್ರಷ್ 
 ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್  
 ಹಲ್ಲಿನ ಪುಡಿ  
 ಶೌಚಾಲಯ ಸೋಪ್  
 ಶಾಂಪೂ
ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ 
  ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್, ಶೇವಿಂಗ್ ಲೋಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಶೇವ್ 
 ಕರವಸ್ತ್ರಗಳು 
 ಪಿಜ್ಜಾ ಬ್ರೆಡ್ 
 ಪರಾಠಾ, ಪರೋಟಾ ಬ್ರೆಡ್ 
 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು  
 ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೇಬಲ್‌ವೇರ್, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು   
 ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು  
 ಖರ್ಜೂರ, ಅಂಜೂರ, ಅನಾನಸ್, ಆವಕಾಡೊ, ಮಾವು (ಒಣಗಿದ) 
 ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು (ಕಿತ್ತಳೆ, ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿಹಣ್ಣು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಒಣಗಿದ)  
 ಇತರ ಒಣ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೀಜ ಮಿಶ್ರಣಗಳು
 ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬೀಜಗಳು  
 ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿ 
 ಚಾಕೊಲೇಟ್ 
 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 
 ಸೂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರುಗಳು 
 ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಅಣಬೆ
 ವಿನೆಗರ್ 
 ಯೀಸ್ಟ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ 
 ಟೆಕ್ಸ್ಚರೈಸ್ಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ (ಸೋಯಾ ಬಾಡಿ) 
 ಕೋಕೋ ಬೆಣ್ಣೆ, ಎಣ್ಣೆ, 
 ಮಾಲ್ಟ್-ಬಾರ್ಲಿ  
 ತರಕಾರಿ ರಸಗಳು, 
  ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್  
 ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, 
 ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್‌ಗಳು 
 ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಯಂತ್ರ 
 ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ 
  ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್, ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಹೀಟ್ 
 ಗ್ರೈಂಡರ್, ಮಿಕ್ಸರ್, ಜ್ಯೂಸರ್ 
 ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ 
 ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ 
 ವಿದ್ಯುತ್ ಇಸ್ತ್ರಿ 
 ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್, ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೇವರ್  
 2500 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು 
 ಕಾರ್ಪೆಟ್ 
ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು  
 ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು 
 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು 
ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು, ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು, ಛತ್ರಿಗಳು 
ಕರಕುಶಲ ಕೈಚೀಲಗಳು, ಪೌಚ್‌ಗಳು, ಪರ್ಸ್‌ಗಳು 
ಕೈಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಶಾಲುಗಳು, ಟೋಪಿಗಳು
ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು, ಕ್ರಯೋನ್‌ಗಳು, ಪ್ಯಾಸ್ಟಲ್‌ಗಳು, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ, ಎರೇಸರ್‌ಗಳು, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು 
 ಟ್ರೈಸಿಕಲ್‌ಗಳು, ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು, ಪೆಡಲ್ ಕಾರುಗಳು, ಗೊಂಬೆಗಳಂತಹ ಆಟಿಕೆಗಳು 
 ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್, ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಟಿಕೆಗಳು 
ಕೋಟಿಂಗ್ ರಹಿತ  ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ 
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿಗಳು, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಕಿಟ್‌ಗಳು 
ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲಿಗಳು 
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು
ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್, ಫೇಸ್ ಪೌಡರ್ 
 ಸಿಮೆಂಟ್, ಸೆಣಬು, ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟು, ಜಿಪ್ಸಮ್, ಕತ್ತಾಳೆ, ಬಗಾಸ್, ಹತ್ತಿ ಕಾಂಡಗಳು
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕಟ್ಟಡ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಟೈಲ್ಸ್ 
 ತಬಲಾ, ಮೃದಂಗಂ, ವೀಣೆ, ಸಿತಾರ್, ಕೊಳಲು, ಶೆಹನಾಯಿ,
ಸೈಕಲ್ 
ಡಿಶ್‌ವಾಶರ್ 
ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳು (350cc ವರೆಗೆ)
ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಪೆಡ್‌ಗಳು
ಆಟೋ, ಇ-ರಿಕ್ಷಾ
ಕಾರುಗಳು (ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ)
ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ 
ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್‌ಗಳು 
ಟೈರ್‌ಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗಗಳು
ಹೊಸ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೈರ್‌ಗಳು  
 ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳು 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : ಸೆ.30 ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಪೆನ್ಶನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ಯಾವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ?  : 
ಪ್ಯಾನ್ ಮಸಾಲಾ 
ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನೀರು   
 ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಪಾನೀಯಗಳು, ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನೀಯಗಳು
ಕೆಫೀನ್ ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳು 
ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಹಾಲಿನ ಪಾನೀಯಗಳು 
ಕಚ್ಚಾ ತಂಬಾಕು, ತಂಬಾಕಿನ ಉಳಿಕೆ  
ಸಿಗಾರ್‌ಗಳು, ಚೀರೂಟ್‌ಗಳು, ಸಿಗರಿಲ್ಲೋಗಳು, ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳು 
ತಂಬಾಕು/ನಿಕೋಟಿನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (ದಹನ ರಹಿತ ಇನ್ಹಲೇಂಟ್‌ಗಳು) 
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಬ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಘನ ಇಂಧನಗಳು 
ಲಿಗ್ನೈಟ್  
ಮೆಂಥಾಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು  
ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ (350cc ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) 
SUV ಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು 
ರಿವಾಲ್ವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ಗಳು 
 ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಮಾನಗಳು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

