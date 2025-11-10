ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಲಗಾಮು ! ಗಗನದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ದರ

ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,390 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 10% ರಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಇದು ಮೂರನೇ ವಾರದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಲನೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರ ದತ್ತಾಂಶ, ಸುಂಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಯುಎಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ, ಫೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ನ ಪ್ರಣವ್ ಮೀರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣಾ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯವು ಕಳೆದ ವಾರ 13.3 ಡಾಲರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,009.8 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ವಾರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,000 ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಳಿತವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ? 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬ..?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದವು. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಎಮ್ಕೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ನ ರಿಯಾ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫೆಡ್ನಿಂದ ಬಂದ ಮಿಶ್ರ ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಹಣದುಬ್ಬರದ ದತ್ತಾಂಶವು ವೇಗವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿತು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ದರ ಕಡಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ 600 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಒಳಹರಿವು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಂಚಲತೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. US ಫೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಾರದೊಳಗೆ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ 6000 ರೂ.ನ ಒಂದು ಕಂತು.! ನಿಮಗೂ ಈ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ