ಕೇವಲ 120 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು... ಎಕರೆಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌!

Garlic Farming : ಈ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 10, 2025, 11:32 PM IST
  • ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ
  • ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಕೇವಲ 120 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು... ಎಕರೆಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌!

Garlic Farming Tips : ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗುಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಜ್ರೋಡಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಜಿತೇಂದ್ರ ನಗರ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಇಳುವರಿ 8 ರಿಂದ 9 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ 18 ರಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಈ ತಂತ್ರವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಅನೇಕ ರೈತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ, ಅವರು ಈಗ ಅವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಹೊಲದ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ

ಜಿತೇಂದ್ರ ನಗರ್ ಕಳೆದ ದಶಕದಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಲದ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನೀರಾವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿ, ಅವರು ಬೆಳೆಗೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಬಾರಿ ನೀರುಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಡಬಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಈಗ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 18 ರಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಇನ್ನೂ 9 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇತರ ರೈತರು ಸಹ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ರೋಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 1200 ಮತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೃಷಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಕಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಸುಮಾರು 300 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚಿಪಬರಾವ್ಡ್ ಮತ್ತು ಛಬ್ರಾ ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಅಜ್ರೋಡಾಸ್ ಮಹಾಕಾಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಊಟಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ-ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸೂಪರ್ ಶಂಕರ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿ

ಹಿಂದೆ, ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಗೋಧಿ, ಕಡಲೆ, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ನೆಲದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಈಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ

ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ 35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ 6-7 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ ವರ್ಷವಿಡೀ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೃಷಿಗೆ ರೈತರು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ತೆರೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!

