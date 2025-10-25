ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬೆಳೆ: ನವೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳೆದರೆ ಸಾಕು ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು

garlic crop income: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆಕಾಶದ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾದ ವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರೈತರು ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೋಚಿತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಸಹ ಈಗ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತರುವ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಗದು ಬೆಳೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು?
ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಸ್ಯದ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತರವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬೆಳೆ ಸುಮಾರು 5–6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪುಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನ ಬೆಲೆ 10,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 21,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 40,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ರೈತರು ಒಂದು ಎಕರೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ 'ರಿಯಾ ಒನ್' ವಿಧವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು 6 ರಿಂದ 13 ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಳೆ ತಳಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
