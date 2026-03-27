ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ತಂದುಕೊಡುವ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್‌ ತಿಂಗಳ ಗಳಿಕೆಯೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂದುಕೊಡುವ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲವಾದರೇ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ವಿತರಕ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ 14.2 ಕೆಜಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಮನೆ ವಿತರಣೆಗೆ, ವಿತರಕ ಕಂಪನಿಯು 80 ರಿಂದ 88 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗೋದಾಮಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ವಿತರಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ, ವಿತರಕ ಕಂಪನಿಯು 100 ರೂ.ಗಳ ಕಮಿಷನ್ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸುವ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ರೂ. ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 30 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸುಮಾರು 600 ರಿಂದ 750 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,000 ರಿಂದ 1,250 ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 15,600 ರಿಂದ 19,500 ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಂಬಳ 32,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಕೆಲವು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯ 2,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 65,000 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು.