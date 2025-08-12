Post Office Scheme: ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 333 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ..

Post Office Savings Schemes: ನೀವು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 333 ರೂ. ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 17 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ; 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 75,000 ರೂ.! ನೀವು ನಂಬ್ತೀರೋ.. ಬಿಡ್ತಿರೋ...
ದಿನಕ್ಕೆ 333 ರೂ. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀವು 17 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 333 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. 6.7% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 1.13 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವು 5.08 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 333 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 17,08,546 ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಯುಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು FD RD ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ! ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಪಟ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಿ..!