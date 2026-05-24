Get 172 litres of free fuel: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 172 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದಂತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
Get 172 litres of free fuel: ಏರುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ವಾಹನ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದ್ಭುತ ವರದಾನವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಕೇವಲ 499 ರೂ. ಸೇರ್ಪಡೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ, ಅದೇ 499 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,50,000 ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉತ್ತಮ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು 2500 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ನೀವು HPCL ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 500 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ 500 ರೂ. ಉಡುಗೊರೆ ವೋಚರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲ EMI ಪರಿವರ್ತನೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ 1000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಈ ಕಾರ್ಡ್ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಉಳಿತಾಯ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.5 ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮಾತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. IDFC First ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇಕಡಾ 8.83 ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, IDFC First FASTag ರೀಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಉಳಿಸಬಹುದು.ಈ ಕಾರ್ಡ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದು UPI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿಲ್ಲರೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ 3 ಪಟ್ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವು ನವೀನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 8.5 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 20,000 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 1,399 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು 25 ಪ್ರತಿಶತ ರಿಯಾಯಿತಿ (ರೂ. 100 ವರೆಗೆ) ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2,00,000 ರೂ.ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ 18,918 ಉಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇದು 172 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಡೆದಂತೆ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 110 ಆಧರಿಸಿ). ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10,000 ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.
