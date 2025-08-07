English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ 55 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ಪೆನ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್

ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗದಿರಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 7, 2025, 09:18 AM IST
ಕೇವಲ 55 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ಪೆನ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಜೀವನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವೃದಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ,ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದೊಂದು   ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಮಾಂಧನ್ ಯೋಜನೆ : 
- ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು , ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಮಂದನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 
- ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಚಾಲಕರು, ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತಹ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. 
- ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.  
- ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 46 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಮಂಧನ್ ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು? :

- 15,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 
- ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 55/ತಿಂಗಳು
29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 100/ತಿಂಗಳು
40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: 200/ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
- ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 
- ಅದಾದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3000 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ EPFO, NPS ಅಥವಾ ESIC ಸದಸ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌; ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ! RBI ದಿಢೀರ್‌ ಆದೇಶ... ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್‌ ಇದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಬಹುದು? : 
- ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ CSC ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು. 
- ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
- ನೋಂದಣಿ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಫಲಾನುಭವಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಪಿಂಚಣಿಯ 50% ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 
- ಯಾರಾದರೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೊರೆದರೆ, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

PM-SYM ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ? : 
- ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು LIC ಮತ್ತು CSC ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 
- ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ https://maandhan.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.   

