ಕೇವಲ ₹210 ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5000 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Atal pension scheme: ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇ 9, 2015ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಖಾತರಿಯ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 18-40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರಿಂದ 5,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY)ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ವಯಸ್ಸನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಬದುಕುಳಿದ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಮಿನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80CCD ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 42 ರೂ. ಮತ್ತು 5,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 210 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಮಾಸಿಕ 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿಗೆ 291 ರೂ. ಮತ್ತು 5,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿಗೆ 1,454 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)