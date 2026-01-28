English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೇವಲ ₹210 ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5000 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ. ನೀವು ಕೇವಲ 210 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 28, 2026, 11:56 AM IST
  • ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಪಿಂಚಣಿ
  • ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಸಿಕ 1,000-5,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ
  • ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ

Atal pension scheme: ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇ 9, 2015ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಖಾತರಿಯ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 18-40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರಿಂದ 5,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY)ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ವಯಸ್ಸನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಬದುಕುಳಿದ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಮಿನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80CCD ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 42 ರೂ. ಮತ್ತು 5,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 210 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹39,750 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ನೀವು 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಮಾಸಿಕ 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿಗೆ 291 ರೂ. ಮತ್ತು 5,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿಗೆ 1,454 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

